How Armenian MPs voted?

As we have already informed, Nikol Pashinyan was not elected as Prime Minister of the country. 45 MPs voted for, 56 MPs voted against his candidacy. Against Arpine Hovhannisyan Ara Babloyan Armen Ashotyan Eduard Sharmazanov Margarit Esayan Samvel Farmanyan Karen Avagyan Galust Sahakyan Hermine Naghdalyan Gagik Minasyan Samvel Nikoyan Tachat Vardapetyan Shushan Petrosyan Manvel Grigoryan Artashes Geghamyan Khosrov Harutyunyan Shushan Sardaryan Hayk Babukhanyan Vahan Harutyunyan Jemma Baghdasaryan Gevorg Kostanyan Mihran Hakobyan Arman Saghatelyan Ruzanna Muradyan Gagik Melikyan Karen Bekaryan Shirak Torosyan Karine Atchemyan Rustam Makhmudyan Arsen Mikhaylov Knyaz Hasanov Robert Sargsyan Mihran Poghosyan Artak Sargsyan Artur Gevorgyan Samvel Aleksanyan Arayik Hovhannisyan Koryun Nahapetyan Hakob Beglaryan Harutyun Karapoghosyan Arayik Grigoryan Murad Muradyan Alik Sargsyan Nahapet Gevorgyan Sedrak Saroyan Nairi Sahakyan Rafik Grigoryan Hakob Hakobyan Karen Karapetyan Vahram Baghdasaryan Arkadi Hambardzumyan Andranik Harutyunyan Aram Harutyunyan Arman Sahakyan Ashot Arsenyan Avet Sargsyan For Felix Tsolakyan Gagik Tsarukyan Naira Zohrabyan Vardan Bostanjyan Mikael Melkumyan Ararat Zurabyan Tigran Urikhanyan Iveta Tonoyan Artur Manukyan Luiza Sargsyan Vahe Enfiajyan Karine Poghosyan Sergey Bagratyan Marina Margaryan Shaqe Isayan Tatyana Mikaelyan Gevorg Petrosyan Vahan Karapetyan Hakob Nazaryan Napoleon Azizyan Argam Abrahamyan Tigran Stepanyan Arayik Aghababyan Nora Arustamyan Hrant Madatyan Vanik Asatryan Davit Manukyan Vardevan Grigoryan Vardan Ghukasyan Meruzhan Simonyan Edmon Marukyan Aram Sargsyan Sasun Mikaelyan Artak Zeynalyan Lena Nazaryan Mane Tandilyan Gevorg Georgisyan Ararat Mirzoyan Nikol Pashinyan Armen Rustamyan Armenuhi Kyureghyan Armen Babayan Andranik Karapetyan Romik Manukyan Suren Manukyan Abcent Grigor Avalyan Ishkhan Zakaryan Melik Manukyan Did not vote Aghvan Vardanyan

